المصرف المركزي اللبناني يعتزم ضح دولارات في السوق اعتبارا من الاثنين لتعزيز الليرة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية.

وقال عون في بداية جلسة للحكومة إن الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية.