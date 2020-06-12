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المصرف المركزي اللبناني يعتزم ضح دولارات في السوق اعتبارا من الاثنين لتعزيز الليرة

منشور 12 حزيران / يونيو 2020 - 06:11
المصرف المركزي اللبناني يعتزم ضح دولارات في السوق اعتبارا من الاثنين لتعزيز الليرة
الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية
أبرز العناوين
قال الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية. 

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة في الأيام القليلة الماضية. 

وقال عون في بداية جلسة للحكومة إن الخسائر الضخمة في النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية.

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Via SyndiGate.info


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