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المصرف المركزي اللبناني يفتح منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 10:33
المصرف المركزي اللبناني يفتح منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو
قال البنك المركزي إن الصرافين المرخصين سيدخلون تعاملاتهم في تطبيق رقمي وإن المبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق سعري للدولار متفق عليه مع المصرف المركزي
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قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو حزيران في إطار جهود لتوحيد سعر الدولار في السوق الموازية.

قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو حزيران في إطار جهود لتوحيد سعر الدولار في السوق الموازية.

وفي تعميم، قال البنك المركزي إن الصرافين المرخصين سيدخلون تعاملاتهم في تطبيق رقمي وإن المبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق سعري للدولار متفق عليه مع المصرف المركزي.

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Via SyndiGate.info


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