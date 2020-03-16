المصرف المركزي يخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لمدة أسبوع بـ 75 نقطة

خفض مصرف الإمارات المركزي اليوم سعر الفائدة على شهادات الايداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاق - أسبوع واحد – بـ 75 نقطة أساس.

وأكد المصرف على أن هذا التخفيض يأتي تمشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الطارئ يوم أول أمس، بهدف احتواء تداعيات الوباء العالمي (كوفيد-19)

وأكد المصرف المركزي في بيان له اليوم ضرورة الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، كما قرر المصرف خفض سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحه المغطاة بضمان بـ 50 نقطة أساس، الى 50 نقطة أساس فوق سعر اعادة الشراء (الريبو) لشهادات الايداع. ولفت المصرف المركزي

إلى أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.