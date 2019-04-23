المغرب: المطارات استقبلت 5.6 مليون مسافر في الربع الأول من 2019

ارتفعت حركة المسافرين الوافدين على المطارات المغربية بنسبة 9.66 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغ عدد المسافرين الذين دخلوا البلاد عبر رحلات جوية نحو 5.6 مليون شخص حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 5.1 مليون شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقطب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو 40 في المائة من هذا الرواج، حيث استقبل زهاء 2.23 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، غير أن هذا الرواج ظل راكداً في مستوى الفترة نفسها من السنة الماضية، التي بلغ فيها عدد الوافدين على مطار محمد الخامس 2.2 مليون مسافر.

بخلاف ذلك، عرفت جُل المدن المغربية الكبرى ارتفاعات قوية في عدد الوافدين عليها خلال هذه الفترة، التي يكون فيها الإقبال قوياً على المغرب، سواء في بدايتها التي تصادف احتفالات رأس السنة وهرب الكثير من الأوروبيين من مناخ بلدانهم البارد إلى دفء المغرب، أم في نهاية الفترة التي تصادف بداية الربيع وفصل النزهات الطبيعية في المغرب التي تجتذب الكثير من العشاق والمولعين عبر العالم.

في هذا السياق، استقطب مطار مراكش 27 في المائة من رواج المسافرين جواً إلى المغرب خلال هذه الفترة، ونزل في مطار مراكش 1.52 مليون مسافر بزيادة 21 في المائة. وعرف مطار الرباط بدوره ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار هذه السنة بلغت نسبته 21 في المائة.

وتألقت المدن الجنوبية بشكل خاص في اجتذاب السياح الأجانب، وبخاصة مطار زاكورة الذي عرف رواجه ارتفاعاً بنسبة 125 في المائة، إضافة إلى مدينة الداخلة التي عرفت حركة دخول المسافرين بمطارها ارتفاعاً بنسبة 31.2 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة مع مثيلتها في العام الماضي، ومطار الصويرة الذي ارتفع عدد المسافرين الذين استقبلهم خلال هذه الفترة بنسبة 34.3 في المائة، ومطار ورزازات الذي عرف رواجه ارتفاعاً بنحو 28 في المائة.