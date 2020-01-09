المغرب: قروض البنوك الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في صناعات النسيج والألبسة في المغرب ارتفاعاً بنسبة تفوق 60 في المائة خلال سنة 2019، قاطعة بذلك مع توجه انخفاضي متواصل منذ سنة 2010.

وتشير إحصائيات بنك المغرب (المركزي) إلى أن جل هذه الزيادة في القروض الاستثمارية الموجهة لقطاع الألبسة حدثت خلال النصف الثاني من 2019، وهو ما يعتبر مؤشراً على دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع الذي كان يعتبر منكوباً بسبب اشتداد المنافسة الصينية على مدى السنوات العشر الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تراجع المنافسة الصينية في الفترة الأخيرة، في سياق التحولات التي تعرفها الصين، أعطت نفساً جديداً لقطاع صناعة الألبسة في المغرب.

يذكر أن قروض التجهيز الموجهة لقطاع الألبسة والنسيج والجلد نزلت بشكل متواصل لتنكمش بنحو 70 في المائة بين 2010 وبداية السنة الماضية، قبل أن تعود للنمو منذ مارس (آذار) الماضي.

وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار في كل القطاعات 177.62 مليار درهم (18.7 مليار دولار) نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب البنك المركزي المغربي، وعرف ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.

وأبرزت إحصائيات البنك المركزي تراجع القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز الزراعي خلال هذه الفترة بنحو 28 في المائة، وذلك في سياق تداعيات الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية التي عرفها المغرب خلال الموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى انتهاء أجل تنفيذ مخطط «المغرب الأخضر» وترقب إخراج مخطط جديد.

في غضون ذلك، عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 78 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع القوي يأتي عقب انخفاض غير مسبوق بنسبة 41 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2018، وبهذا الارتفاع يعود حجم قروض التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات الغذائية إلى مستوى عادي قريب من متوسط الأعوام الخمسة الماضية. وعرف قطاع الأنشطة الصناعية عموماً ارتفاعاً في قروض الاستثمار بنسبة 19 في المائة خلال سنة 2019، حسب إحصائيات بنك المغرب.

أما في قطاع الأنشطة الخدماتية، فبرز قطاع الخدمات المالية، الذي عرفت قروض التجهيز الموجهة إليه نمواً بنحو 22 في المائة بارتباط مع انطلاق نشاط البنوك التشاركية المطابقة للشريعة والتوسع الكبير الذي عرفته شبكاتها خلال السنة الماضية.