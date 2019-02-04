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المغرب يتجنب تعويماً شاملاً للدرهم خوفاً من تآكل الاحتياطي

المغرب يتجنب تعويماً شاملاً للدرهم خوفاً من تآكل الاحتياطي
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