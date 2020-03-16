المغرب يعتزم إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة «كورونا»

ذكر بيان أصدره الديوان الملكي المغربي، أن العاهل محمد السادس أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة فيروس كورونا.

وقال البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الصندوق يهدف إلى توفير «النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال».

وأضاف البيان أن جزءاً من الاعتمادات المخصصة للصندوق «ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثراً بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة».