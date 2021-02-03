المكسيك تُرّخص الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنك في" الروسي

أعلنت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية في المكسيك اليوم الأربعاء منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سبوتنك في" الروسي، وذلك في إطار المجهودات لاحتواء عدوى فيروس كورونا وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس.



وقال هوغو لوبيز غاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي أنه تم منح تصريح عاجل للاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز أبحاث غاماليا للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة.



ويعد اللقاح الروسي أول لقاح في العالم يتم تطويره للاستخدام على نطاق واسع في منتصف أغسطس الماضي، على الرغم من حقيقة أن نتائج الاختبارات السريرية لم تكتمل في ذلك الوقت ما أثار انتقادات دولية.