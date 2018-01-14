الملكية الأردنية تقدم لمسافريها 25% خصم عند شراء مواد السوق الحرة إلكترونياً

الخطوط الجوية الملكية الأردنية

أصبح بمقدور المسافرين مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية شراء مواد السوق الحرة التي تباع على متن الطائرات مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com والحصول على خصم يصل حتى 25% من أسعار هذه المواد .

وتهدف الشركة من توفير هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة إلى تسهيل عملية التسوق من منتجات السوق الحرة وإتاحة الفرصة للمسافر لزيارة الموقع الإلكتروني للشركة والتعرف على قائمة المواد المعروضة بسهولة وراحة قبل موعد الرحلة بـ72 ساعة على الأقل، كما يمكن إختيار البضائع التي يرغب بشرائها مسبقاً، بحيث تُسلم للمسافر على متن الطائرة أثناء الرحلة .

ويوفر المسافر الذي تصل قيمة مشترياته 250 دولاراً أو أكثر ما نسبته 25% من أسعارها، فيما يحصل على خصم 20% مَن يشتري بقيمة 200 دولاراً أو أكثر و10% إذا بلغت مشترياته 170 دولاراً أو أكثر، ويستطيع المسافر من خلال صفحة " رويال بوتيك " على موقع الشركة الإطلاع على جميع المواد المعروضة والإستفادة من منتجات متنوعة وذات جودة عالية ومعفاة من الضرائب مع الحصول على خصومات مجزية عند تسجيل طلب الشراء مسبقاً .

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر قال أن طرح هذه الخدمة الجديدة يأتي في سياق مواصلة الشركة ومساعيها لتوفير مختلف المنتجات والخدمات التي يحتاجها المسافرون إلكترونياً، وذلك للتسهيل عليهم وحرصاً على راحتهم وإفادتهم من هذه الخدمات قبل المجيء إلى المطار وإختصار الوقت والجهد عليهم، علماً أن الشركة تقدم أسعاراً منافسة على كافة خدماتها الإلكترونية المبينة على موقعها .

وكانت الملكية الأردنية قد باشرت بتوفير خدمة التسوق في الجو لمسافريها القادمين والمغادرين منذ شهر آب من عام 2016 لإتاحة الفرصة أمامهم لإختيار احتياجاتهم من بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تباع في المطارات العالمية .

وتتعاون الملكية الأردنية لتوفير خدمات التسوق في الجو مع مجموعة DFASS العالمية المتخصصة والتي تزود الشركة بمجموعة منتقاة من العطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والنظارات الشمسية وأنواع مختلفة من الهدايا، بالإضافة إلى المواد التي تحمل إسم وشعار الملكية الأردنية .

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