الملياردير الأمريكي وارين بافيت يتعافى مالياً من كورونا

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارين بافيت، إن العديد من شركاتها الفرعية قد تعافت بشكل قوي بعد التراجع الشديد بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة الأرباح والعائدات.



وأشارت أيضاً الشركة التي يديرها بافيت منذ عام 1965 إلى ثقة الملياردير في مستقبلها من خلال إعادة شراء أسهم لها بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثاني، رغم صعود سعر سهمها بانتظام.



وتكبدت شركات التصنيع والخدمات والبيع بالتجزئة في أوماها بنبراسكا خسائر العام الماضي وسط تراجع النشاط الاقتصادي وتزايد فقدان الوظائف وعزوف المتسوقين عن الشراء.



لكن بيركشاير قالت الآن إن خطوط سكك حديد «بي إن إس إف»، ووكالات بيع السيارات التي تحمل الاسم نفسه والوحدات السكنية من بين العديد من الشركات التي تشهد تعافياً «كبيراً» برغم اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، إذ تجاوزت الأرباح والعائدات في بعض الحالات مستويات ما قبل الوباء.



وفي مؤشر آخر على التحسن كان قرار بيركشاير عدم تكرار تحذير في نتائجها الفصلية السابقة من أن وحدات التشغيل الأخرى لا تزال تواجه آثاراً سلبية من الجائحة.



وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثاني 21 في المائة إلى 6.69 مليار دولار أو نحو 4424 دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى، من 5.51 مليار دولار أو نحو 3463 دولاراً للسهم قبل عام.



وارتفع صافي الدخل 7 في المائة إلى 28.1 مليار دولار أو 18488 دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى، مدعوما بالمكاسب غير المحققة في استثمارات بيركشاير البالغة 192 مليار دولار في «أبل» و«بنك أوف أميركا» و«أميركان إكسبريس».



وقفزت الإيرادات 22 في المائة إلى 69.1 مليار دولار. وقال جيم شاناهان، المحلل في «إدوارد جونز»، إن النتائج كانت «قوية جداً، وتعكس قوة اقتصادية واسعة».

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي