المنتدى الاقتصادي العالمي والعملات الرقمية في 2022

كل عام، يجتمع قادة العالم في مدينة دافوس بسويسرا لمناقشة القضايا المالية والتكنولوجية والاقتصادية الرئيسية التي تحتاج إلى تعاون عالمي.

في حين كان عام 2021 هو العام الذي ظهر فيه العملات الرقمية لأول مرة في مشهد الاستثمار المؤسسي، إلا أن الجدل حوله لا يزال محتدماً بين قادة العالم في عام 2022. على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا إلى "إصلاح النظام المالي العالمي لضمان ذلك يعمل لجميع البلدان دون التحيز "، دعا رئيس الوزراء الهندي إلى اتباع نهج عالمي مشترك للتعامل مع العملات المرقمية قائلاً: "العملة الرقمية هي مثال على نوع التحديات التي نواجهها كأسرة عالمية ذات نظام عالمي متغير. لمحاربة هذا، تحتاج كل دولة وكل وكالة عالمية إلى عمل جماعي ومتزامن. كما أن القرار الذي ستتخذه دولة بمفردها لن يكون كافيا للتعامل مع تحدياتها. يجب أن تكون لدينا عقلية مماثلة".



في حال لم تكن قادرًا على المواكبة المنتدى الاقتصادي العالمي، فإليك 3 أمور تتعلق بالقطاع ذكرت فيه:

1. المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق مسرع تأثير العملات الرقمية والاستدامة (CISA)



بالتعاون مع CoinDesk، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مسرعًا لتعزيز جهود البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تدعم العملات الرقمية وإحراز تقدم في أهداف المذكورة من خلال إنشاء المشاريع والتعلم والقيادة التي تركز على النهوض بالجهود التي تدعم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

قالت شيلا وارين ، رئيسة مشاريع البلوك تشين في المنتدى الاقتصادي العالمي، "من المتوقع أن يشهد النظام البيئي للعملات الرقمية اعتمادًا هائلًا على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة وهناك فرصة لتشكيل مستقبل شامل ومستدام لضمان تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر المقبلة. يهدف هذا المشروع إلى الجمع بين القادة لتحقيق هذا فقط. "

سيجمع CISA هذا الدعم من الشركات الخاصة وممثلي الحكومات والأكاديميين والمنظمات الدولية والخبراء والمنظمات غير الحكومية في مشاريع أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز أجندة ESG العالمية من خلال تدابير قابلة للتنفيذ. يشمل أعضاء المجتمع أندريسين هورويتز، سيلو، تشين انليسيس، كوين ديسك، كوين شيرز، إرنست ويونغ، مؤسسة إيثريوم، جولدمان ساكس، غرايسكال كابيتال، ريبل، ومؤسسة ستيلار للتنمية.

2. المنتدى الاقتصادي يعتقد أن استخدام البلوك تشين سيحل مشكلة سلاسل التوريد



تسببت جائحة كورونا في تعطيل سلسلة التوريد التجاري حول العالم بشكل كبير في عام 2020 ولا يزال له تأثير مالي غير مباشر حتى يومنا هذا. باستخدام البلوك تشين، يعتقد المؤتمر الاقتصادي أنه سيساعد في تحليل تبعيات سلسلة التوريد باستخدام بيانات الوقت الفعلي والتحقق الشفاف الذي تقوم به أطراف متعددة. ويمكن أن تؤدي ميزات البلوك تشين مثل العقود الذكية إلى حل جميع حالات النزاعات على طول سلسلة التوريد في الوقت المناسب.



3. المزيد من البنوك المركزية ستعتمد التحول الرقمي



من الصين إلى روسيا وتركيا وتشيلي، بدأت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بالفعل في استكشاف العملات الرقمية، أو في فترة اختبار أو طرحت بالفعل عملة رقمية خاصة بها أو من المقرر إطلاقها في عام 2022. يعتقد المنتدى الاقتصادي العالمي أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ستصبح أكثر شهرة في عام 2022 من العملات الرقمية الأخرى.

قال أستاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل في نيويورك ، إن "العملات الرقمية الصادرة عن الدولة ستبدأ في التنافس مع العملات الرقمية في عام 2022، حيث تقوم المزيد من الدول بتجربة عملاتها الرقمية للبنك المركزي - أو CBDCs-. البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تنحني لحقيقة أن المدفوعات الرقمية أصبحت هي القاعدة ".

وفقًا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS)، فإن 80 في المائة من البنوك المركزية الآن إما تستكشف أو تشارك في البحث أو التجريب أو تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية. على سبيل المثال، تمتلك السويد كرونا إلكترونية تم إطلاقها.

ليس ذلك فحسب ، بل إن المستهلكين على مستوى العالم يتزايد تقبلهم بشكل كبير لاتفاقية التنوع البيولوجي الصادرة عن الحكومات.

أظهرت دراسة أجرتها شركة Guardtime الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة أنه "عبر 10 دول بما في ذلك الاقتصادات الأوروبية والآسيوية الرئيسية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ، وجدت أن 64٪ من البالغين من المرجح أن يستخدموا عملة رقمية أطلقها البنك المركزي لبلدهم والحكومة ".