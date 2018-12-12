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دول الخليج تحتضن 500 ألف مهندس... 38 % منهم في السعودية!

دول الخليج تحتضن 500 ألف مهندس... 38 % منهم في السعودية!
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