في الإمارات: 84 % من المهنيين متفائلون بأعمالهم خلال 2019

المهنيين في الإمارات متفائلون بأعمالهم خلال 2019

كشف استبيان أجراه موقع «بيت.كوم» بعنوان «أهداف المهنيين في الشرق الأوسط»، أن المهنيين في المنطقة متفائلون تجاه تحقيق أهدافهم المهنية في عام 2019. وقال 84% من المجيبين في الإمارات إنهم يشعرون بالإيجابية تجاه العام الجديد، بينما تعتري نسبة 6% منهم فقط مشاعر سلبية، في حين كان بقية المجيبين محايدين تجاه ذلك.

طموحات

وقال 77% من المجيبين في الإمارات إنهم قاموا بتحديد أهدافهم المهنية المستقبلية، والتي تتضمن إيجاد وظيفة جديدة ونسبتهم 61%، وتعلم مهارات جديدة بنسبة 45%، والحصول على راتب أعلى بنسبة 43%.

ومع أخذ التطور الوظيفي في عين الاعتبار، يعتقد 65% من المجيبين بأنهم يستحقون تسلم مناصب وظيفية أعلى مما يشغلونه حالياً، فيما قال 48% إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم آخر لتعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، صرح 39% من المجيبين في الإمارات بأنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع مختلف كلياً لتعزيز خبرتهم المهنية.

الوظيفة المثالية

واعتبر المجيبون في الإمارات أن الراتب والمزايا وفرص النمو الوظيفي والأمان الوظيفي والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، تشكل العوامل الرئيسة والضرورية للوظيفة المثالية. ومن المثير للاهتمام أن المجيبين يفضلون تولي منصب وظيفي في إحدى الشركات (61%) على تأسيس شركتهم الخاصة (24%).

وشملت العوامل التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في المنطقة: الرغبة في التعلم واكتساب الخبرة على نحو مستمر، وذلك بحسب 66٪ من المجيبين، تتبعها الحاجة لكسب المال ونسبتهم 55%، وتحقيق الاستقلال المادي ونسبتهم 53%.

مستويات التحفيز

وفي ما يتعلق بمستويات التحفيز في مكان العمل، أفاد 71% بأنهم يشعرون بالحماس في شركاتهم. فيما صرح 15% فقط عن غياب عوامل التحفيز في مكان عملهم، بينما كان بقية المجيبين محايدين تجاه ذلك. ويرتبط توافر المرشدين والموجهين بتعزيز عوامل التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، حيث أفاد 62% بأن لديهم إما مرشداً أو شخصاً يحتذون به في شركاتهم.

وعلى الرغم من الإيجابية التي أبداها المجيبون لناحية عوامل التحفيز في مكان العمل، أفاد 56% منهم بأن الراتب الأعلى وتوافر المزيد من المزايا سيساهم في زيادة مستوى تحفيزهم في العمل.

توقعات إيجابية

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «من المبشر أن نرى التوقعات الإيجابية لغالبية المجيبين لعام 2019. فهذه النظرة المشجعة ستنعكس إيجاباً على عمليات التوظيف في المنطقة ونحن في بيت.كوم نعمل بشكل متواصل مع أكثر من 40000 صاحب عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذين يعتمدون على تقنياتنا وبياناتنا لجذب الكفاءات وإدارتهم بفعالية في شركاتهم».

أهداف

قالت كيري ماكلارين، رئيسة أبحاث Omnibus الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في يوجوف: يهدف استبيان أهداف المهنيين إلى اكتشاف التحديات التي يواجهها المهنيون في المنطقة والأهداف التي يسعون لتحقيقها، حيث يشمل العديد من الجوانب وأبرزها آراء الأشخاص تجاه وظائفهم الحالية، وأهدافهم المهنية، والعوائق، إلى جانب مشاكلهم وأهدافهم الشخصية، وبيئة العمل.

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