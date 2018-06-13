مع انطلاق كأس العالم... 92% من الموظفين ستتراجع إنتاجيتهم!

تزداد توقعات وآمال عشاق اللعبة في المنطقة، بسبب تأهل 4 دول عربية لأول مرة: السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، لخوض منافسات بطولة كرة القدم الدولية

ما من قوة قادرة على منع عشاق كرة القدم من متابعة منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي ستبدأ من 14 يونيو/ حزيران حتى 15 يوليو/ تموز بـ32 منتخباً منافساً للظفر بكأس العالم 2018.

ووفقاً لاستطلاع (GulfTalent) موقع التوظيف الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أرباب الأعمال في المنطقة حدوث انخفاض حادٍ في الإنتاجية، بسبب بطولة كأس العالم.

في حين تزداد توقعات وآمال عشاق اللعبة في المنطقة، بسبب تأهل 4 دول عربية لأول مرة: السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، لخوض منافسات بطولة كرة القدم الدولية.

ويتطلع عشاق هذه الرياضة في المنطقة إلى متابعة أداء النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني المصري. فيما ينشغل لاعب كرة القدم العربي الذي تعرض لإصابة خلال المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد فريق ريال مدريد، بالتدرب استعداداً لخوض أولى مباريات بلاده أمام الأوروغواي.

إلى جانب ذلك، وحسب استطلاع (GulfTalent) يبدو أن 92% من الموظفين في المنطقة سيتابعون بعض المباريات على الأقل. ونظراً لإقامة معظم المباريات أثناء ساعات عمل الشركات والمؤسسات في المنطقة، أي من الساعة 2:00 ظهراً حتى الـ1:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات) فهم ينوون مشاهدتها عبر البث الحي مستخدمين هواتفهم الذكية.

ومن بين 8 آلاف موظف ممن استطلعت آراؤهم في المنطقة، اعترف 28% منهم، أو أكثر من موظف واحد من بين كل 4 موظفين أنهم ينوون مشاهدة بعض المباريات أثناء ساعات العمل.

كما قال نحو ثلثي الموظفين، بأنهم سيبقون مستيقظين حتى وقت متأخر لمشاهدة المباريات، على حساب ساعات النوم. ونتيجة لذلك، سيتخلف نحو 17% منهم عن الوصول الى أماكن عملهم في الأوقات المحددة، بينما سيطلب 8% منهم إجازة سنوية في اليوم الذي سيلي بث المباريات، وسيحاول 1% منهم جعل هذا اليوم إجازة مرضية.

وبينما تتعاظم حمى كرة القدم، في الواقع، بين كبار المسؤولين التنفيذيين ومديري الشركات أيضاً، وجد الاستطلاع أن 32% من كبار المسؤولين التنفيذيين سيشاهدون المباريات أثناء ساعات العمل، مقارنة بما نسبته 28% في أوساط غيرهم من الموظفين.

كذلك قدر استطلاع أجرته شركة الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (Coms Plc) في الماضي، استطلعت فيه آراء 100 رئيس شركة في المملكة المتحدة، احتمال تسبب بطولة كأس العالم لعام 2014 بخسارة الشركات البريطانية 250 مليون ساعة عمل. كما قدر استطلاع غيره، أجرته، في العام نفسه، المؤسسة المتخصصة في القانون (ELAS) احتمال فقدان الشركات والمؤسسات البريطانية إنتاجية تعادل 5 مليارات دولار بسبب بطولة كأس العالم لعام 2014.

وتثير البطولة، في الحقيقة، ضجة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة، فقد أعرب 98% من مستخدمي (Twitter) عن حماسهم لمتابعة مجريات بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقاً لاستطلاع حديث حول الموقع أجرته مؤخراً شركة (Hall & Partners) لاستشارات التسويق. (فوربس الشرق الأوسط)



اقرأ أيضًا:

تعرف على خمسة نصائح لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

احذر... أمور يجب إزالتها فوراً من سيرتك الذاتية

ما هو الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟