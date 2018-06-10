ما هو الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟

البحث عن عمل هو وظيفة بحد ذاتها، فسواء كنت تشغل وظيفة حالياً وتبحث عن فرصة عمل أخرى، أو كنت عاطلاً عن عمل وتبحث بفعالية عن وظيفة، ننصحك بالتقدم إلى الوظائف باكراً خلال ساعات العمل الرسمية

قد يكون لديك بعض الوقت بعد العشاء أو خلال فترة بعد الظهيرة للتقدم إلى بعض الوظائف التي تهمك، ولكن تذكر أن عملية التقدم إلى الوظائف ليست سوى البداية، فالحصول على وظيفة صعب جداً حتى ولو كنت تمتلك المهارات والمؤهلات اللازمة. في الواقع، يؤثر الوقت الذي تتقدم فيه إلى الوظائف نوعاً ما على فرصك في النجاح، فمتى يتعين عليك التقدم إلى الوظائف؟

جميعنا يعلم بأن البحث عن عمل هو وظيفة بحد ذاتها، فسواء كنت تشغل وظيفة حالياً وتبحث عن فرصة عمل أخرى، أو كنت عاطلاً عن عمل وتبحث بفعالية عن وظيفة، ننصحك بالتقدم إلى الوظائف باكراً خلال ساعات العمل الرسمية، فذلك سيزيد فرصتك في تلقي دعوة لمقابلة العمل.

لنفسّر سبب ذلك: تختلف المهام اليومية لخبراء التوظيف، ولكن جميعها تتمحور حول البحث عن المرشحين ومقابلتهم والتشاور مع مدراء التوظيف لتحديد احتياجات الشركة لموظفين جدد. وبعد أن يتم تحديد الاحتياجات، يقوم خبير التوظيف بالإعلان عن الوظيفة، وأول أمر يقوم به بعد ذلك هو تصفية المرشحين، لذلك عندما يصل خبير التوظيف لمكتبه ويباشر في أداء مهامه اليومية، يبدأ بتصفية المتقدمين للوظيفة واستبعاد المرشحين غير المؤهلين.

وعادة ما تنتهي ساعات العمل بين الساعة الرابعة والسادسة، لذلك فالتقدم إلى الوظائف خلال هذا الوقت قد يقلل من فرص نجاحك في الحصول على مقابلة عمل. وإن قمت بكتابة بريد إلكتروني منسَّق في هذا الوقت، ننصحك بحفظه وإرساله في صباح اليوم التالي. ولكن احرص على إرساله في ساعات الصباح المناسبة لخبير التوظيف، فقد تختلف ساعاته الصباحية عن ساعاتك.

والأمر الآخر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو التقدم إلى الوظائف خلال أول ثلاثة أو أربعة أيام من نشر الإعلان الوظيفي، فذلك سيزيد من احتمالية اطلاع خبير التوظيف على طلبك، فعادة ما يكون عدد الطلبات قليل خلال الأيام الأولى. فمن خلال أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وساعات الصباح المناسبة لخبير التوظيف، ستتمكّن من زيادة فرص نجاحك في الحصول على الوظيفة.

يمكنك اتباع الطرق الثلاث التالية لضمان بأن يرى صاحب العمل طلبك:

إن الطلبات التي ترسل خلال الأيام الأربعة الأولى من نشر الإعلان لديها فرصة أعلى بأن يتم الاطلاع عليها، ويُطلق على ذلك اسم "الوقت الذهبي".

إن التقدم إلى الوظائف بعد "الوقت الذهبي" يقلل بشكل كبير من فرصة اطلاع صاحب العمل على طلبك. وتقل هذه الفرصة بشكل أكبر إن بدأ صاحب العمل بتصفية المرشحين وتحديد مواعيد إجراء مقابلات مع الذين يمتلكون المؤهلات المناسبة خلال الأيام القليلة الأولى من نشر الإعلان.

بعد 10 أيام من الإعلان عن الوظيفة، ستتلاشى فرص تلقيك مكالمة هاتفية من خبير التوظيف. فأصحاب العمل يعلنون عادة عن وظائفهم لجذب المرشحين بأسرع وقت ممكن، ومن المحتمل بأن يجد خبير التوظيف مرشح واحدة على الأقل في الـ 10 أيام الأولى.

ضع نفسك مكان خبير التوظيف. فإن كنت تعمل كخبير توظيف، لا شك بأنك ستنتظر يومين حتى تتلقى بضعة طلبات ومن ثم ستبدأ بتصفيتها. فالتقدم إلى الوظيفة بعد إطلاع صاحب العمل على ملف السير الذاتية لن يكون لصالحك أبداً.

لا يعني ذلك أنه عليك عدم التقدم أبداً إلى الوظائف بعد 10، أو 20، أو حتى 30 يوماً، ولكن التقدم في مرحلة مبكرة يزيد من فرص الاتصال بك ودعوتك لمقابلة عمل.

وننصح جميع الباحثين عن عمل أيضاً باستغلال عطلة نهاية الأسبوع لتحديث سيرهم الذاتية، وإضافة المعرفين وزيارة مواقع التوظيف للبحث عن الوظائف المناسبة. ويُفضل التقدم إلى الوظائف في بداية الأسبوع بعد أن تقوم بأداء كافة المهام والبحث عن الشركة التي تتقدم لها.

عادة ما يقوم خبراء التوظيف بتعديل الوصف الوظيفي في نهاية أسبوع العمل، حيث يحاولون تخصيصه بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الكفاءات. وغالباً ما يقومون بالإعلان عن الوظائف في بداية الأسبوع في الوقت الذي يكون فيه معظم الأشخاص يبحثون عن وظائف.

هذه هي بعض النصائح التي تزيد من فرصة اطلاع صاحب العمل على سيرتك الذاتية:

لا ترسل أبداً السيرة الذاتية نفسها لجميع الوظائف حتى وإن كانت هذه الوظائف متشابهة أو في نفس قطاع العمل. اقرأ كل وصف وظيفي بدقة وقارنه مع سيرتك الذاتية، وحاول ذكر التفاصيل ولكن ضمن الحد المقبول. أثبت لخبير التوظيف أنك أفضل مرشح للوظيفة.

لا تنسَ إرفاق الرسائل التعريفية، فهي تعكس مدى فهمك للوظيفة الشاغرة وهي فرصتك للتعريف عن نفسك أكثر أمام خبير التوظيف، وتسليط الضوء على خبراتك ومعارفك. ولكن احرص على جعلها قصيرة ومباشرة.

لا تنسَ إضافة المعرفين على سيرتك الذاتية. يعتقد معظم الأشخاص أن المعرفين هم المدراء السابقين، ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مدراء فقط، فقد تكون قد عملت مع فريق أو مدراء غير مباشرين أو أقسام أخرى، حيث يمكنك ذكر جميع هؤلاء الأشخاص كمعرفين.

يلعب الوقت دوراً مهماً للغاية في عملية البحث عن وظائف، فهو يؤثر بشكل كبير على فرص نجاحك في الحصول على دعوة لمقابلة عمل، لذا فكّر جيداً قبل التقدم لأي وظيفة!

بالتعاون مع Bayt.com



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