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الميزانية العمومية للفدرالي الأميركي قد ترتفع إلى 9 تريليونات دولار بنهاية 2022

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 05:20
الميزانية العمومية للفدرالي الأميركي قد ترتفع إلى 9 تريليونات دولار بنهاية 2022
المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022
أبرز العناوين
أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الاثنين أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأميركي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 .

أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الاثنين أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأميركي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 .

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وتفترض التوقعات، التي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن البنك المركزي الأميركي سيواصل شراء السندات بالويترة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى نهاية 2021 .

وتفترض أيضا أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022 .

كلمات دالة:الميزانية العمومية للفدرالي الأميركي

Via SyndiGate.info


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