5.03 مليار دولار العجز في الميزان التجاري الجزائري في 2018

تراجع العجز في الميزان التجاري الجزائري في 2018

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03. 5 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل عجز بلغ 87. 10 مليار دولار في 2017، متراجعًا بـ84. 5 مليار دولار أي بنسة ( 73. 53 بالمائة).



وحسب بيان للمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، بلغت قيمة الصادرات إلى 168. 41 مليار دولار في 2018، مقابل 191. 35 مليار دولار في العام الذي سبقه، أي بزيادة قدرها 977. 5 مليار دولار.



وفيما يتعلق بالواردات، فقد قدرت قيمتها بـ 197. 46 مليار دولار، مقابل 059. 46 مليار دولار خلال في 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار.

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