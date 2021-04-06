الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين يتراجع بنحو 5.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020

أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين تراجع 5.51% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، لكنه ظل ثابتا على أساس فصلي.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة، انكمش 5.4% العام الماضي متأثرا بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن يعود اقتصادها للانتعاش هذا العام، مع نمو يبلغ 3.3%.

ومن جهتها قالت البحرين الشهر الماضي إنها تتوقع نموا نسبته 5% هذا العام.