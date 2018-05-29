الإمارات: الاقتصاد غير النفطي ينمو بنسبة 3.1% في الربع الأول من العام الحالي
الدرهم الإماراتي
نما النشاط الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات في الربع الأول من العام الحالي بنحو 3.1% بعد أن سجل نموا قدره 3.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي والذي أشار إلى أن النشاط الاقتصادي الكلي شاملا الناتج النفطي نما 1.2% في الربع الأول، متسارعا من 0.1% في الربع السابق.
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