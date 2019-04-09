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القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرتفع نحو أعلى وتيرة منذ 2015

القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرتفع نحو أعلى وتيرة منذ 2015
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