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لبنان تعتزم المضي في التنقيب عن النفط والغاز رغم الضغوط الإسرائيلية

لبنان تعتزم المضي في التنقيب عن النفط والغاز رغم الضغوط الإسرائيلية
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