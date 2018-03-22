النفط يبدد مكاسبه مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق اليوم الخميس حيث تنذر الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإعادة التوازن للسوق.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة عن آخر تسوية، لتصل إلى 69.34 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمركي أربعة سنتات عن آخر تسوية إلى 65.13 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستويات منذ أوائل فبراير شباط في الجلسة السابقة، ليرتفعا نحو عشرة بالمئة عن المستويات المتدنية المسجلة في مارس آذار.

وتتأثر المعنويات في السوق بصفة عامة سلبا جراء زيادة إنتاج الخام الأمريكي الذي قفز لمستوى قياسي جديد بلغ 10.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وبرغم الزيادة المستمرة في الإنتاج الأمريكي، والتي بلغت الربع تقريبا منذ منتصف عام 2016، قال تجار إن أسواق النفط ما زالت تحظى بدعم جيد.

وقالت أوبك أمس الأربعاء إن تخفيضات الإنتاج تقترب من تحقيق الأثر المرجو منها والمتمثل في خفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات لكنها لم تخض في تفاصيل.

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