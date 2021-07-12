النفط يتراجع نتيجة مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي

تراجعت العقود الآجلة للنفط نتيجة مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي، لترجح كفتها مقابل شح محتمل للإمدادات عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.



وهبط خام برنت تسليم سبتمبر أيلول 35 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 74.23 دولار منخفضا 33 سنتا أو 0.4 بالمئة.

حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وكشف إحصاء لرويترز أن الإصابات بكوفيد-19 تسجل ارتفاعا في 69 دولة، وأن المعدل اليومي يشير لتزايد منذ أواخر يونيو حزيران ويبلغ حاليا 478 ألفا.

وقال متعامل في سنغافورة "لم نر التأثير بعد، لكن عند هذا المعدل سيؤثر على الطلب إن آجلا أم عاجلا".

ونزلت أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بعدما أخفقت مجموعة أوبك+ في التوصل لاتفاق لزيادة الإنتاج من أغسطس آب نتيجة رفض الإمارات تمديدا مقترحا لتخفيضات إنتاج أوبك+ لمدة ثمانية أشهر.