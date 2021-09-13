النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط اليوم 13 سبتمبر للجلسة الثانية على التوالي متجهة نحو أعلى مستوى في أسبوع، وذلك وسط تضرر الإمدادات الأمريكية بسبب إعصار أيدا وتوقعات بارتفاع الطلب.

حيث سجل خام برنت ارتفاعاً بـ 0.7 بالمئة ليسجل عند 73.40 دولار للبرميل، وسجل غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بـ0.7% إلى 70.21 دولار للبرميل.