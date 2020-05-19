النفط يرتفع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب للجلسة الرابعة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي الثلاثاء 19 مايو وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 25 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من ابريل نيسان.



وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4% مسجلا 32.25 دولار للبرميل. وكان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس آذار.

يحل أجل عقد يونيو حزيران لخام غرب تكساس اليوم، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو أيار وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.



وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.



وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو أيار، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.