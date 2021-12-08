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النفط يسجل تراجعاً مع انتظار المستثمرين لتقييم تأثير أوميكرون

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:01
النفط يسجل تراجعاً مع انتظار المستثمرين لتقييم تأثير أوميكرون
شهدت أسعار النفط  في وقت سابق هذا الأسبوع انتعاشاً من التراجع الذي سجلته الأسبوع الماضي
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سجلت أسعار النفط تراجعاً  بعد يومين من المكاسب وسط  انتظار المستثمرين لتقييم التأثير الكامل لأوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فعالية اللقاحات الحالية.

سجلت أسعار النفط تراجعاً  بعد يومين من المكاسب وسط  انتظار المستثمرين لتقييم التأثير الكامل لأوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فعالية اللقاحات الحالية.

هذا وشهدت أسعار النفط  في وقت سابق هذا الأسبوع انتعاشاً من التراجع الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة و تعثر المحادثات النووية الإيرانية.

النفط
أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً انخفاضاً بما يعادل   0.3% إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفعت 3.2% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وأيضًا انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7% خلال الجلسة السابقة.
 

Via SyndiGate.info


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