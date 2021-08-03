  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. النفط يغير مسار الانتعاش منخفضًا في ظل نفاد قوة دفع الانتعاش بسبب مخاوف الطلب

النفط يغير مسار الانتعاش منخفضًا في ظل نفاد قوة دفع الانتعاش بسبب مخاوف الطلب

منشور 03 آب / أغسطس 2021 - 08:06
النفط يغير مسار الانتعاش منخفضًا في ظل نفاد قوة دفع الانتعاش بسبب مخاوف الطلب
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش
أبرز العناوين
غيرت أسعار النفط الخام مسارها بعد انتعاش مبكر، إذ تسببت المخاوف بشأن قيود فيروس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة المصانع في أسواق رئيسية في الضغط على المعنويات.

غيرت أسعار النفط الخام مسارها بعد انتعاش مبكر، إذ تسببت المخاوف بشأن قيود فيروس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة المصانع في أسواق رئيسية في الضغط على المعنويات.

اقرأ ايضاًأسعار النفط ترتفع 2 % خلال أسبوعأسعار النفط ترتفع 2 % خلال أسبوع

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.10 دولار.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الاثنين.

وسلط محللو إيه.إن.زد الضوء على ارتفاع جديد للمخاطر الاقتصادية على الصين، وهي مستهلك كبير للنفط، من جائحة فيروس كورونا.

وقال إيه.إن.زد "حالات الإصابة بالسلالة شديدة العدوى دلتا ظهرت في 14 من 32 إقليما. قد يؤدي ذلك إلى استحداث قيود أخرى على الحركة".

اقرأ ايضاًأسعار النفط ترتفع 2 % خلال أسبوعأسعار النفط تنخفض وسط مخاوف حيال اقتصاد الصين وزيادة الإنتاج

كما أشاروا أيضا إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية كمبعث قلق رئيسي، للصين والولايات المتحدة.

وقال إيه.إن.زد "واصلت الأنشطة الاقتصادية الصينية التراجع في يوليو تموز، فيما نزل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.4 من 50.9 في يونيو حزيران".

"أنشطة التصنيع تباطأت أيضا في الولايات المتحدة، فيما نزل المؤشر آي.إس.إم إلى 59.5، وهي أدنى قراءة منذ يناير كانون الثاني، من 60.6 في يونيو حزيران".

كلمات دالة:ارتفاع سعر النفطانخفاض سعر النفط

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...