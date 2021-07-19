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النفط ينخفض أكثر من واحد بالمئة بعد اتفاق "أوبك+"

منشور 19 تمّوز / يوليو 2021 - 07:47
النفط ينخفض أكثر من واحد بالمئة بعد اتفاق "أوبك+"
انخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق
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تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

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وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

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واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو  2022.

كلمات دالة:ارتفاع النفطانخفاض النفط

Via SyndiGate.info


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