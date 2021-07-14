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أسعار النفط تنخفض وسط تراجع واردات الصين

منشور 14 تمّوز / يوليو 2021 - 07:29
أسعار النفط تنخفض وسط تراجع واردات الصين
تراجع خام برنت 8 سنتات وهو ما يوازي 0.1% إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش بعدما كسب 1.8% يوم الثلاثاء
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انخفضت أسعار النفط الأربعاء 14 يوليو جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام

انخفضت أسعار النفط الأربعاء 14 يوليو جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لازالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

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وتراجع خام برنت 8 سنتات وهو ما يوازي 0.1% إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش بعدما كسب 1.8% يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2% إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 1.6% في الجلسة السابقة.

وانخفضت واردات الخام الصينية 3% من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.

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وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة "جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار مما قلص هامش ربح المصافي".

وتابعت "إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فأن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة وخاصة الهند".

كلمات دالة:ارتفاع أسعار النفطانخفاض أسعار النفط

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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