النفط ينخفض في ظل تضرر الطلب جراء قيود كورونا في أوروبا

انخفضت أسعار النفط 1% الثلاثاء 23 مارس، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو أيار 80 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 60.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش. وانتهى أجل عقد أبريل نيسان أمس الاثنين وبلغ 61.55 دولار، مرتفعا 13 سنتا مقارنة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

هذا ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تليم مايو أيار 93 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 63.69 دولار للبرميل لتمحو مكسبا قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تفوق الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.

وتشير الأسواق الحاضرة للخام إلى أن الطلب أقل بكثير، مما في سوق العقود الآجلة.

هذا وخفضت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، سعر البيع الرسمي لشحنات تحميل أبريل نيسان مما يشير إلى أن الموردين يسعون لتنشيط المبيعات.