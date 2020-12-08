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النفط ينخفض ليتراجع من أعلى مستوى منذ أشهر

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:04
النفط ينخفض ليتراجع من أعلى مستوى منذ أشهر
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل
أبرز العناوين
ختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

تراجعت أسعار النفط الإثنين 7 ديسمبر من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا وخام برنت أعلى من 49 دولارًا والأمريكي فوق 46 دولارًا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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