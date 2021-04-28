النفط يهبط مع تزايد مخاوف الطلب بفعل أزمة الهند

انخفضت أسعار النفط الأربعاء 28 ابريل، وذلك في ظل انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05% إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2% أمس الثلاثاء.

هذا وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات أو 0.08% إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7% أمس.

ويلقي الانتشار السريع جدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.

في غضون ذلك، أفاد مصدران لرويترز بأن معهد البترول الأميركي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تحظى بمتابعة عن مزيد من الكثب الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

وقال موراي أوتشينكلوس المدير المالي لبي.بي في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس "لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف أوبك+ على التعامل معه في الوقت الحالي ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة".

ومن المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو أيار إلى يوليو تموز وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.

هذا وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق من مايو أيار إلى يوليو تموز، مما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.