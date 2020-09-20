النقد العربي يعتزم الاجتماع الخميس لبحث دعم الدول العربية في مواجهة "كورونا"

ينعقد الاجتماع الدوري السادس والتسعون بعد المئة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. عن بعد الخميس المقبل لمناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2020.

وسيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق لدعم جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة التداعيات المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في كافة المجالات، بما يتضمن تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة، ومساعدتها على تعزيز أوضاعها المالية في مواجهة مختلف التحديات.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين. كما سيستعرض المجلس موقف القروض التي وافق الصندوق على تقديمها استجابة لطلبات دوله الأعضاء، ودعماً لجهودها في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح.

يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، التي تم عقدها "عن بعد" لمتابعة الأوضاع في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، فضلاً عن الدورات التدريبية التي عقدها الصندوق "عن بُعْد"، إلى جانب الاطلاع على الدراسات وأوراق العمل والتقارير التي أعدها الصندوق وأصدرها.

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.

من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومبادرات "الشمول المالي في الدول العربية"، و"الإحصاءات العربية (عربستات)"، و"التقنيات المالية الحديثة".

من ناحية أخرى، اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 - 24 سبتمبر من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.