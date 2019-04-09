الهند تؤجل طلب شراء النفط الإيراني انتظاراً لتمديد الإعفاءات

قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/ أيار المقبل انتظارا لوضوح الرؤية بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد الإعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على الدولة العضو في منظمة أوبك أم لا.

وأشارت المصادر لوكالة "رويترز" إلى إن الهند تأمل في الحصول على وضوح في غضون سبعة إلى عشرة أيام بشأن أي تمديد للإعفاء، وكذلك كمية النفط التي يمكن شراؤها إذا جرى التمديد.

وقال أحد المصادر "إننا لا نعلم تفكير الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستسمح للهند بشراء النفط من عدمه"، وقال مصدر آخر "العقوبات على الحرس الثوري الإيراني زادت من الضبابية بشأن إمدادات النفط الإيراني... في ظل التصور الحالي حين تتاح بدائل كافية من الأفضل انتظار اتضاح الأمر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري، أمس الاثنين، منظمة إرهابية، في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستقاوم الضغوط الأميركية وأشاد بالحرس الثوري.

وبموجب الإعفاء الحالي، يمكن للهند شراء نحو 300 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، وهي نحو نصف الكمية التي كانت تحصل عليها قبل فرض العقوبات.

وقالت مصادر هندية الشهر الماضي، إن نيودلهي تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني عند المستوى ذاته، ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، لم تشتر النفط الإيراني سوى شركات تابعة للدولة، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم كورب وهندوستان بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيميائيات.

وأظهرت بيانات جمعتها "رويترز"، أن واردات الهند من النفط الإيراني في فبراير/ شباط هبطت أكثر من 60% عن مستواها قبل عام، لتصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مع خفض نيودلهي للواردات بموجب اتفاق الإعفاء من العقوبات مع واشنطن.



وأشارت البيانات إلى أن إيران كانت ثامن أكبر مورد للنفط إلى الهند في فبراير/ شباط، بعدما احتلت المركز السابع في يناير/ كانون الثاني، لتهبط من المركز الثالث الذي حلّت به قبل عام.

وفي مارس/ آذار، قال بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إن واشنطن ماضية في خطتها لخفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.

وفي الأسبوع الماضي، قال إن ثلاثة من المستوردين الثمانية الذين حصلوا على إعفاءات من واشنطن توقفوا عن استيراد أي شحنات.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المُبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية بصفة عامة على إيران، لكن واشنطن منحت إعفاء مدته ستة أشهر لثماني دول، من بينها الهند، يسمح لها باستيراد النفط الإيراني حتى نهاية مايو/ أيار.

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