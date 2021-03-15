الهند تستهدف للتحول إلى أكبر مركز لشركات التكنولوجيا الناشئة في العالم

قال أومكار راي مدير عام "مناطق تكنولوجيا البرمجيات في الهند" (إس.تي.بي.آي) إن الهند تستهدف زيادة حصتها السوقية من منتجات البرمجيات في العالم بمقدار 10 أمثال بحلول 2025.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راي قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند وصلت إلى 150 مليار دولار خلال العام الماضي في ظل وجود نحو 47ر4 مليون مهندس هندي يعملون في هذه الصناعة.

وأضاف أن "قصة الهند مثيرة ومبشرة للغاية. ونحن نستهدف التحول إلى أكبر مركز للشركات الناشئة في العالم واتخذنا العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".

وتركز الهند حاليا على كل التقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات التسلسلية إلى جانب دعم القطاعات ومراكز التفوق المحددة.