الهند تنفق 1.68 مليار دولار لتعزيز التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات

ذكر بيان صادر عن وزارة الاتصالات الهندية أن الحكومة الاتحادية تقترح إنفاق 121.95 مليار روبية (1.68 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات والشبكات طبقا لما ذكرته "بلومبيرج" اليوم .

وسيشمل المقترح إنتاج معدات اتصالات بما في ذلك شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الرابع والخامس ومعدات لاسلكية ومعدات الوصول إلى الجيل الجديد من الإنترنت "آي أو تي" الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها وتشمل الأجهزة وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة والمعدات مثل المفاتيح وأجهزة التوجيه.

وتهدف الخطة إلى تعويض استيراد معدات اتصالات بقيمة أكثر من 500 مليار روبية وتعزيز ذلك بمنتجات محلية الصنع للأسواق المحلية بالإضافة تصديرها. وأضاف البيان أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من إبريل المقبل.