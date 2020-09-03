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الهند: حظر 118 تطبيق صيني من ضمنها لعبة PUBG وتطبيق Alipay

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2020 - 10:36
الهند: حظر 118 تطبيق صيني من ضمنها لعبة PUBG وتطبيق Alipay
تشهد العلاقات بين الهند والصين توترا بسبب خلافات على الحدود، وتدهورت علاقتهما بشكل ملحوظ بعد اشتباك حدودي بين قواتهما في 15 يونيو أدى إلى مقتل 20 جنديا هنديا إضافة إلى عدد غير معروف من الإصابات الصينية.
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هذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات بعد أن سبق و حظرت تطبيق TikTok و WeChat وأكثر من 50 تطبيقًا آخر، مقرًاتها في الصين، في يونيو بسبب مخاوف أمنية.

قال موقع The Verge إن الهند تتجه إلى حظر 118 تطبيق مرتبط بالصين، منها تطبيقات شهيرة مثل Alipay و Baidu ولعبة PUBG Mobile.

وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات بعد أن سبق و حظرت تطبيق TikTok و WeChat وأكثر من 50 تطبيقًا آخر، مقرًاتها في الصين، في يونيو بسبب مخاوف أمنية.

ونقل الموقع عن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية أنها تلقت شكاوى حول التطبيقات مفادها أن تلك التطبيقات تقوم بـ "سرقة ونقل بيانات المستخدمين بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند،" ولم يذكر إعلان الوزارة الصين على وجه التحديد.

وتشهد العلاقات بين الهند والصين توترا بسبب خلافات على الحدود، وتدهورت علاقتهما بشكل ملحوظ بعد اشتباك حدودي بين قواتهما في 15 يونيو أدى إلى مقتل 20 جنديا هنديا إضافة إلى عدد غير معروف من الإصابات الصينية.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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