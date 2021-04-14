الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات لعام 2021

كان العام الماضي صعباً على العالم، حيث أثرت جائحة كورونا على جميع نواحي الحياة، ومن أهمها حركة التوظيف.

حيث بسبب الانهيار الاقتصادي الذي عصف بالاقتصاد العالمي عام 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا، كان عالم التوظيف ضعيف جداً ويعاني من قدر كبير من الشك وعدم اليقين، حيث لا يزال ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل بعد طردهم في ربيع عام 2020.



لذلك تركزت جهود العديد من الدول العام الحالي في دعم الشركات، بهدف إنقاذها وتقليل الخسائر الناجمة عن الوباء، حيث ينظر العديد من الأشخاص لعام 2021 بنظرة إيجابية.

وجاءت هذه النظرة الإيجابية بعد قيام العديد من الدول في محاولة السيطرة على الوباء بعد ملايين اللقاحات التي تم إعطاؤها للفئات الأكثر ضعفاً.



ومن هذه الدول المنجزة في إعطاء اللقاحات دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت بتقديم ما لا يقل عن 7 ملايين لقاح في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، والتي صنفت الدولة على أنها ثاني أعلى دولة تطعيمًا في العالم، مما يشير إلى اقتراب عودة "الحياة الطبيعية" خلال عام 2021.

ونتيجة لهذه الأخبار الجيدة، يتجه الكثير من الأشخاص للبحث عن العمل في الإمارات التي تتمتع بأحد أفضل المعايير من حيث جودة الحياة والأجر اللائق.

حيث تشير بيانات أكبر شبكة مهنية في العالم «لينكدإن» على أن دولة الإمارات تشهد ارتفاع في الطلب على وظائف عدة، تشمل الأطباء، والعاملين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، والمدربين المحترفين و الشخصيين، والمتخصصين في القطاع المالي وقطاع الأعمال بشكل عام.

وهنا أدناه، سوف نعرض الوظائف الأكثر طلبًا في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021 ، وفقًا لتقرير LinkedIn للوظائف الناشئة:

المتخصصون في مجال الطب

بعد انتشار فيروس كورونا شهدت هذه الفئة نمواً بنسبة 112% في التوظيف، مع ارتفاع الطلب على الممرضات والعاملين في المجال الطبي عموماً في جميع أنحاء الإمارات.



● أهم المهارات: التمريض، الطب العام، إدارة الرعاية الصحية

● أهم مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي، الشارقة

● الأكثر طلباً: ممرض مرخص، ممرض، طبيب عام، طبيب، صيدلي عيادات منشئو المحتوى الرقمي المعروفون أيضًا باسم المؤثرين

بعد انتشار فيروس كورونا، أقرت دولة الإمارات تراخيص عمل جديدة للعاملين المستقلين الدوليين، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ارتفاع النشاط عبر الإنترنت، واعتماد المنصات الرقمية في مختلف القطاعات وتغير سلوك المستهلكين إلى ارتفاع الطلب على العاملين المستقلين وزيادة بنسبة 200% في الوظائف المتعلقة بالمحتوى الرقمي.



وأصبح منشئو المحتوى الرقمي الشهير عبر الإنترنت مهمين للغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021، حيث سيوفرون للعالم نظرة على الحياة في الدولة. طواقم دعم الرعاية الصحية

بسبب الوباء، تشهد البشرية اهتمامًا كبيرًا بخدمات الرعاية الصحية التي يمكن أن تساعد في تجنب الأزمات الصحية المستقبلية بعد COVID-19، مثل مساعدي المختبرات والمستشارين. التجارة الإلكترونية

في السابق كانت التجارة الإلكترونية في الإمارات تشهد نمو بشكل ثابت سنوياً، أما الآن أصبحت المتاجر الإلكترونية الافتراضية بمثابة الوضع الاعتيادي الجديد لأي شركة صغيرة تبحث عن النجاح والمنافسة، وذلك بسبب وباء (كوفيد 19). متخصصو التسويق الرقمي

بعد التزايد في استخدام الإنترنت سنوياً، توجهت الشركات لكي تستفيد من أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية، حيث شهدت وظائف التسويق الرقمي ارتفاعاً بنسبة 71% في عام 2020.

وظائف تطوير الأعمال والمبيعات

نظراً لموقع الإمارات المتميز عالمياً، حيث تضم العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة فمن الطبيعي أن نرى زيادة في شعبية مطوري الأعمال في الدولة. المدربون الشخصيون والمهنيون

ترك الوباء أثره على العديد من الأشخاص، حيث ظهرت الحاجة إلى متدربين لتوجيههم خلال الأوقات الصعبة،سواء كنا نتحدث عن محترفين يمكنهم توفير تدريب متعلق بسوق العمل أو تدريب شخصي.

المهنيون في القطاع الإبداعي

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إبداعي قوي في المنطقة، يضم مواهب متنوعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما دفع الدولة إلى تقديم منحًا سخية للفنانين في مختلف المجالات الإبداعية، على أمل تشجيع المشهد الفني في الدولة، بما في الرسامين والرسامين والكتاب والمصممين. وظائف التعليم

شهدت الإمارات اهتماماً متزايداً في الوظائف التعليمية خلال 2020 حيث ارتفعت بنسبة 72%، وكان ا لطلب عالياً على مساعدي التدريس في الجامعات. وكانت نسبة 67% من الموظفين، الذين تم استقطابهم في هذه الفئة من النساء، بمعدل أعمار بلغ 27 عاماً. المترجمون

تضم الإمارات الكثير من المغتربين القادمين من جميع أنحاء العالم، لذلك فهي بحاجة إلى مترجمين من وإلى معظم اللغات، وأيضًا كون الإمارات تحتل مركز تجاري دولية مهم في المنطقة، فإن خدمات الترجمة مطلوبة بشكل متزايد. وظائف عامة في قطاع الأعمال

مع تعافي عالم الأعمال من آثار الوباء قد تلجأ الكثير من الشركات إلى تعديل خطط أعمالها، لكي تواكب احتياجات العملاء سريعة التغير، لذلك سيكون لدى مديري الأعمال في الأدوار المختلفة فرص كبيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام. التكنولوجيا

تشهد دولة الإمارات تحولاً سريعاً نحو التكنولوجيا والابتكار، حيث نمت وظائف التكنولوجيا بنسبة 61% عام 2020 ، لذلك سواء كنا نتحدث عن عام 2021 أو أي عام آخر في العقود القليلة القادمة ، سيكون لمتخصصي التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات دائمًا فرصة في الإمارات العربية المتحدة حيث أثبت العالم أنه موجه رقميًا. وظائف الهندسة المتخصصة

تعد الهندسة إحدى فئات الوظائف غير المتأثرة بالوباء ، حيث في في عام 2020، زاد الطلب عليها في الإمارات بنسبة 72%، ومع وجود المزيد والمزيد من المشاريع التي تنتظر تنفيذها في المستقبل القريب، سيكون للمهندسين المتخصصين أهمية في تعافي 2021 في الإمارات العربية المتحدة. وظائف قطاع التمويل

مع تعافي العالم من صدمة اقتصادية حاسمة، سيكون هناك طلب على الخبراء الماليين والمحللين والمستشارين لتزويد الشركات المختلفة بالتوصيات اللازمة للسنوات القليلة المقبلة. الأخبار والصحافة الإلكترونية

بعد تفشي فيروس كورونا تم تم تعليق توزيع وسائل الإعلام المطبوعة في دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس، واعتمدت النسخ الرقمية فقط، أدى ذلك إلى ارتفاع في الطلب على الصحفيين الذين يمكنهم الكتابة للجمهور عبر الإنترنت ويمكنهم استخدام أنظمة إدارة المحتوى الرقمي.

هل تعتقد أن اتجاهات سوق العمل الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأثرت بوباء COVID-19؟