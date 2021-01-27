الولايات المتحدة تنوي شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فايزر ومودرنا

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و أفاد بايدن بأنه سيجرى تسريع إجراءات توريد اللقاحات إلى الولايات المتحدة بحوالي 10 ملايين جرعة في الأسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تعتزم شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر ومودرنا.
و أفاد بايدن بأنه سيجرى تسريع إجراءات توريد اللقاحات إلى الولايات المتحدة بحوالي 10 ملايين جرعة في الأسبوع، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
و بحسب الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة سترفع المشتريات الجديدة إجمالي الطلبات الأمريكية على اللقاحين المعتمدين بنسبة 50% إلى نجو 600 مليون جرعة، ويكفي ذلك لـ 300 مليون شخص.
و سبق أن وعد بايدن بتوفير 100 مليون جرعة لقاحات مبدئيا في أول 100 يوم لإدارته.
Via SyndiGate.info
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