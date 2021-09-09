الوليد بن طلال يبيع جزء من حصته في فنادق Four Seasons لـ بيل غيتس

أعلن الملياردير السعودي الوليد بن طلال صاحب نحو 95% من أسهم شركة المملكة القابضة عن بيعه حصة 23.75 في شركة فنادق Four Seasons إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي Cascade Investments التابعة للملياردير بيل غيتس مؤسس شركة البرمجة العالمية مايكروسوفت.

حيث وقعت إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة اتفاقية نهائية ملزمة ، وقيمت شركة فنادق Four Seasons بنحو 37.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 10 مليارات دولار، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 8.3 مليار ريال سعودي وفقا لبيان الشركة.

وقد تحقق الشركة بحسب توقعاتها أرباحاً فورية بنحو 5.8 مليار ريال سعودي، قبل الضرائب وعند الانتهاء من الصفقة خلال شهر يناير عام 2022،في حال لم تتم ممانعة هيئة الاحتكار.

وأوضحت شركة المملكة القابضة في بياناً لها، أن الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول ستبقي امتلاك حصة قدرها 23.75% في شركة فنادق Four Seasons بعد الانتهاء من الصفقة التي وقعت بين الملياردير السعودي الوليد بن طلال و بيل غيتس مؤسس شركة البرمجة العالمية مايكروسوفت



وفي عام 2007 أصبحت شركة فنادق Four Seasons التي تدير 121 فندقًا ومنتجعًا و 46 عقارًا سكنيًا في 47 دولة ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف، مملوكة ملكية خاصة لشركة المملكة القابضة، وشركة تابعة لمجموعة Cascade Investments التابعة لـ بيل غيتس, والمؤسس Isadore Sharp

