اليابان: الحكومة تطرح برنامجاً لتقديم قروض بلا فوائد للشركات المتضررة من تفشي الكورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستطرح برنامجاً خاصاً لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا.‬ ‭ ‬

وأضاف آبي أمس السبت، وفقاً لوكالة "رويترز" أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها بعد غد الثلاثاء، وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.



وأكد آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس أن "أولويتنا حاليا ستكون فيما يتعلق بمساعدة الاقتصاد وحماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات"، مضيفا أننا "سنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها، على الرغم من الظروف الصعبة الحالية".



ويواجه صناع السياسة ضغوطا لدعم الاقتصاد الياباني الذي على أعتاب الركود، بعد أن أثر إغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة وحظر السفر على شركات التجزئة في كل أنحاء البلاد.



وتعهد آبي بالتركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان، بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة.



وقال إن الحزمة الثانية من الإجراءات ستشمل اتخاذ خطوات لمنع انتشار الفيروس وتعزيز الدعم الطبي، وتوفير مساعدات مالية للحكومات المحلية للتعامل مع تأثير إغلاق المدارس.‭

ويأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان مثيرا شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام، مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وحذّرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" أول من أمس الجمعة من أن الوباء قد يكلّف اقتصادات منطقة آسيا- المحيط الهادئ هذا العام 211 مليار دولار، وقد يخفّض نموّها إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة أيضا، إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، قد تنزلق جميعها إلى ركود في "تصور معاكس".