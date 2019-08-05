اليوان الصيني يهوي إلى أدنى مستوى في 11 عاما مع تجدد الحرب التجارية

هبط اليوان الصيني أكثر من واحد بالمئة الى أقل مستوى في 11 عاما اليوم الاثنين في حين تتزايد المخاوف من تصعيد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما أدى لهبوط عملات أخرى في المنطقة.

ودفع تنامي القلق إزاء الحرب التجارية المستثمرين للجوء للأصول التي تعد ملاذا آمنا وارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وتخطى اليوان بشكل مفاجئ حاجز السبعة يوانات للدولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية وهو مستوى يعتبره بعض المتعاملين في السوق مستوى دعم رئيسيا.

وانخفض اليوان إلى 7.1137 يوان للدولار في التعاملات الخارجية و7.0424 دولار لليوان داخل البلاد.

ويأتي ذلك بعد أيام من مباغتة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسواق وإعلانه أنه سيفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وفي أحدث تعاملات انخفض اليوان 1.5 بالمئة إلى 7.0839 يوان للدولار في التعاملات الخارجية و1.3 بالمئة عند 7.0319 مقابل الدولار في التعاملات في الداخل . وهذه المرة الأولى التي يجري فيها تداول اليوان فوق سبعة يوانات للدولار منذ مايو 2008.

ودفعت خسائر اليوان العديد من عملات المنطقة للهبوط.

وفقد الدولار الاسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6773 دولار أمريكي مقتربا من أقل مستوى في سبعة أشهر عند 0.6748 دولار أمريكي.

وانخفض الوون الكوري واحدا بالمئة وسجل أقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 1218.3 وون مقابل الدولار.

لكن الدولار تراجع أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية.

وانخفض الدولار إلي 105.80 ين وهو أقل مستوى منذ هبوطه الحاد المفاجئ في يناير كانون الثاني. وفي أحدث تعاملات كان منخفضا 0.5 بالمئة عند 106.07 ين.

وارتفعت العملة الموحدة 0.15 بالمئة إلى 1.1122 دولار ليواصل التعافي من أقل مستوى في عامين الذي لامسته يوم الخميس عند 1.1027 دولار.