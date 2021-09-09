اليورو يسجل ارتفاعاً قبيل قرار المركزي الأوروبي

سجل اليورو ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1825 دولار ، وسط ترقب خفض متوقع لوتيرة شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات، في حين تمسك الدولار بمكاسبه الأخيرة.

بينما سجل مؤشر الدولار انخفاضاً بشكل طفيف إلى بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع.



وثبت الجنيه الإسترليني عند 1.3778 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع.

وسجل الدولار الكندي انخفاضاً 0.2 في المائة إلى 1.2721 دولار كندي للدولار الأمريكي، بعد أن انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 23 أغسطس.