اليورو يلامس أدنى مستوى خلال 4 أسابيع

استقر اليورو مقابل الدولار أمس، بعدما لامس أدنى مستوى في أربعة أسابيع في وقت سابق، مع حفاظ العملة الأميركية على مكاسبها، بفضل التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستلغيان رسوماً جمركيةً أضرت بالنمو العالمي.

وقال مسؤولون أميركيون وصينيون، الأسبوع الماضي، إن بعض الرسوم الجمركية التي تبادل الطرفان فرضها ستُلغى، في إطار اتفاق مبدئي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وكانت التحركات طفيفة؛ إذ يترقب المتعاملون بحذر أي أنباء جديدة عن الحرب التجارية الأميركية الصينية. وهبط الدولار أمام الين الياباني، كرد فعل من المستثمرين على المواجهات السياسية المتصاعدة في هونج كونج.

وجرى تداول اليورو عند 1.1023 دولار؛ أي أنه استقر بالقرب من أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر عند 1.10165 دولار الذي انخفض إليه يوم الجمعة. وارتفعت العملة اليابانية 0.3 % عند 108.98 مقابل الدولار.

وظل المؤشر الذي يتابع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.317 قرب أقل مستوى في أربعة أسابيع.

وتراجعت العملة الصينية 0.3 % إلى 7 يوانات مقابل الدولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 % عند 1.2797 دولار.