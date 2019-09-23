"اليورو" يهبط بأسهم أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة ببيانات أضعف من المتوقع لنشاط الشركات في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي بينما ظل المستثمرون حذرين بعد إشارات متباينة عن محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وأظهر مسح اليوم أن نشاط الشركات الفرنسية نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في سبتمبر إذ تراجع نمو قطاع التصنيع مقتربا من الركود التام. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.1 في المئة مدعوما بقفزة في أسهم شركة توي لتنظيم الرحلات عقب انهيار منافستها توماس كوك. وتصدر اليوم القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المجمع من آي.إتش.إس ماركت.

ومسوح مديري المشتريات مقياس يعتمد عليه لسلامة الاقتصاد في المجمل مع التركيز على ألمانيا حيث يكافح أضخم اقتصادات أوروبا ركودا في قطاع الصناعات التحويلية.