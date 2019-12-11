اليوم.. بدء تداول أسهم أكبر شركة في العالم في السوق السعودية

يبدأ اليوم إدراج وتداول سهم شركة أرامكو السعودية، التي تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.71 تريليون دولار "6.4 تريليون ريال"، بما يتوقع أن يرفع القيمة السوقية للأسهم السعودية من 1.9 تريليون ريال أمس الأول، لأكثر من 8.3 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار).

وستحصل "أرامكو السعودية" على لقب جديد بمجرد إدراجها اليوم، وهي أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على شركة أبل البالغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

ويعد إدراج "أرامكو" أهم حدث في الأسواق المالية العام الجاري ولأعوام طويلة ماضية، كونها أكبر شركات العالم ربحية وقيمة سوقية، وأكبر شركة نفط وغاز متكاملة عالميا، وتنتج برميلا من كل ثماني براميل في العالم.

وستدرج الشركة في قطاع الطاقة، وستكون نسبة التذبذب 10 في المائة في أول أيام تداولها، كما سيتم مد فترة المزاد لسهم الشركة في اليوم الأول فقط ليصبح 60 دقيقة "9:30 – 10:30 صباحا"، فيما ستبقى فترة المزاد 30 دقيقة لباقي الشركات.

يأتي الإدراج بعد أربعة أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة.

وأصبح اكتتاب "أرامكو السعودية" الأضخم في العالم بعد أن بلغت حصيلته 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، نتيجة طرح 1.5 في المائة "ثلاثة مليارات سهم" من أسهم الشركة، 1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات، و0.5 في المائة "مليار سهم" للأفراد.

وأعلنت "سامبا كابيتال" بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيس المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب "أرامكو السعودية"، إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب في تاريخ الأسواق العالمية لأكبر شركة نفط في العالم، وذلك بعد اكتمال جميع مراحلها، لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" اليوم. وقد بلغ مجموع طلبات الاكتتاب 446 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 465 في المائة.

وأوضحت "سامبا كابيتال"، أن تمديد الفترة المحددة لمزاد الافتتاح لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، وذلك لفترة إضافية وبواقع "30 دقيقة" وفقا للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فاعلية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، التي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.

وأشارت إلى أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير جميع الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.

ولفتت "سامبا كابيتال" إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، الذين فاق عددهم خمسة ملايين مكتتب من الأفراد، تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم فيه البدء بإدراج وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بعد أربعة أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة، حيث تم الانتهاء من رد فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول (ديسمبر).

وكانت "سامبا كابيتال" كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية الاكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96,6 في المائة وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4 في المائة.

وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، أقرت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941 في المائة.

وبالنسبة لشريحة المؤسسات، فبلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بملياري سهم "بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء" بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال.

ووفقا للآلية المعتمدة لعملية التخصيص، فتوزعت نسب تخصيص الأسهم الممنوحة للجهات المرخص لها بالاكتتاب ضمن شريحة المؤسسات على النحو التالي: الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم) بنسبة 37.5 في المائة، والصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 26.3 في المائة، والمؤسسات الحكومية السعودية 13.2 في المائة، والمستثمرون غير السعوديين "وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة" 23.1 في المائة.

وفي أول إعلان لـ"أرامكو" السعودية على موقع "تداول" أكدت الشركة تسلمها إشعارا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر "الطرح" الذي يتضمن مدة الاستقرار السعري.

وأعلنت «جولدمان ساكس العربية السعودية» في إخطارها عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية (تعليمات الاستقرار السعري).

فيما أكدت "أرامكو" أن مدير الاستقرار السعري في عملية الطرح العام الأولي لأسهمها لم يدخل أي تغيير على فترة ممارسة خيار الشراء للأسهم خلال عملية الطرح العام.

وفي وقت سابق أعلنت شركات سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين لاكتتاب شركة أرامكو، في بيان أنه لم يطرأ أي تغيير منذ إعلان الشركة المنشور بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري الذي نص على أن "ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك".

ووفقا لقواعد الطرح العام الأولي فإن المساهم البائع يعطي الشركة التي تدير الاستقرار السعري وهي "جولدمان ساكس العربية السعودية" خيار شراء حصة من أسهم الطرح لتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، حيث يستطيع شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.