انتعاش أسعار الذهب بعد قربها من أقل مستوى في 4 أشهر بدعم من ارتفاع أسعار النفط

انتعشت أسعار الذهب بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.86 دولار للأونصة بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر كانون الأول 2018.

هذا وتراجع المعدن 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

فيما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1280.90 دولار للأونصة.

وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المتوقع أن تعلن واشنطن حظرا شاملا لواردات النفط الإيراني في أنحاء العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.8 بالمئة إلى 15.05 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 1420.52 دولار، وكان صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.

انتعشت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.