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انتقادات توجه نحو أمازون لفصلها عاملا طالب بإجراءات وقائية من كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 09:04
انتقادات توجه نحو أمازون لفصلها عاملا طالب بإجراءات وقائية من كورونا
شارك العامل في تنظيم الإضراب بسبب أن الموظفين قالوا إن الشركة لا توفر الحماية المناسبة لهم من فيروس كورونا في مستودع للشركة بجزيرة ستيتن آيلاند في نيويورك
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تواجه شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت انتقادات لفصلها عاملا في الولايات المتحدة قاد إضرابا للمطالبة بإجراءات وقائية من فيروس كورونا

تواجه شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت انتقادات لفصلها عاملا في الولايات المتحدة قاد إضرابا للمطالبة بإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وشارك العامل في تنظيم الإضراب بسبب أن الموظفين قالوا إن الشركة لا توفر الحماية المناسبة لهم من فيروس كورونا في مستودع للشركة بجزيرة ستيتن آيلاند في نيويورك.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الثلاثاء إنه أمر مسؤول حقوق الإنسان في المدينة بإجراء تحقيق في تلك الواقعة.

ونفت أمازون تلك الادعاءات، وقال متحدث باسم الشركة إن العامل قام بذلك لأنه انتهك متطلبات الحجر الصحي وعرّض زملاءه للخطر.

وتواجه الشركة انتقادات بسبب ظروف العمل بها.

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Via SyndiGate.info


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