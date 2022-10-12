انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مع صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 للجلسة الثالثة على التوالي، تناسباً مع صعود الدولار بشكل قوي واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية، مع ترقب ومخاوف بشأن الطلب على الوقود نتيجة الركود العالمي وتشديد قيود كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينيتش، تراجعت أسعار النفط اليوم للعقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بنسبة 0.5%، إلى 93.83 دولار للبرميل، كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً بنسبة 0.6%، إلى 88.81 دولار للبرميل.

من خلال ما سبق يتضح لنا أن كلا الخامين سجلا انخفاض قياسي بواقع 2% في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد آخر سجل الدولار ارتفاعاً قياسياً ليسجل أعلى مستوى له في 24 عاماً مقابل الين اليوم الأربعاء بسبب مخاوف التضخم، ولا شك أنّ الدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالتبعية يؤثر على أسعار النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر.