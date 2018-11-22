أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع مخزون أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط.



وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة.



وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.25 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.



وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة.



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